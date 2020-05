Exclusief voor abonnees "Graag wat meer begrip voor tweedeverblijvers" Compensatie 15 mei 2020

00u00 0

Als eigenaar van een tweede verblijf moet ik zeggen dat ik het echt niet begrijp. Ik mag me volgende maandag laten tatoeëren, ik mag mijn haar laten knippen, ik mag met 20 mensen gaan sporten, ik mag naar een markt gaan, ik mag zelfs naar zee gaan om er te vissen of te surfen, ik mag naar mijn boot gaan en er een toertje mee gaan varen, ik mag ondertussen met een tweede bubbel afspreken, maar ik mag niet naar mijn vakantiewoning aan zee. Samen met mijn eigen gezin. Ik kan daar perfect dezelfde maatregelen volgen die ik hier thuis ook kan volgen. De regering zegt te luisteren naar de experten, wel in dit dossier toch niet, want viroloog Van Ranst heeft reeds op 3 april gezegd en al enkele keren herhaald dat er geen medische of virologische argumenten zijn om dit tegen te houden. Als je een reis geboekt hebt, dan heb je recht op een voucher, hebben wij dan ook een recht op een vorm van compensatie? Als je het woord 'compensatie' als tweedeverblijver durft uit te spreken, dan ben je een geldwolf. Nochtans hebben we daar hard voor gewerkt (en nog steeds), wij zijn echt geen rijke mensen. Wij zijn ook geen toeristen, wij betalen provincie- en gemeentetaks. Wij steunen de lokale middenstand. Dus graag iets meer begrip en inzet voor deze groep mensen. Of geef ons tenminste een wetenschappelijk onderbouwde reden zodat wij het ook snappen.

Kenneth Broeckaert, Nevele

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen