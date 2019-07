Exclusief voor abonnees "Graag snel duidelijkheid" Debusschere nog niet ingelicht 11 juli 2019

De onduidelijkheid over de toekomst van Katusha Alpecin weegt. Een persverantwoordelijke die kortaf reageert. Ploegleider Dirk Demol die officieel niet mag reageren op de zwartgallige berichten over de toekomst. En ook de renners vinden de timing op z'n zachtst gezegd vervelend. Jens Debusschere is er één van. "We moeten afwachten tot de eerste rustdag. Ons is verteld dat we dan op de hoogte zullen worden gebracht van wat er zal gebeuren. Hopelijk krijgen we dan meer informatie."

