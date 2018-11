"Graag eens op het podium dit seizoen" Pidcock • 4de 12 november 2018

Hij mikt deze winter op een podiumplaats bij de elite. Maar gisteren in Gavere was Thomas Pidcock (19) ook al blij met een vierde plaats. Pidcock werd twee weken geleden Europees kampioen bij de beloften. Twee jaar geleden in Bieles werd hij wereldkampioen bij de juniores.