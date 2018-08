"Graag één klepper en twee haalbaardere ploegen" Mannaert over loting 28 augustus 2018

00u00 0

Nog twee keer slapen en dan kent Club Brugge zijn tegenstanders in de Champions League voor dit seizoen. Blauw-zwart wordt donderdag om 18 uur zo goed als zeker aan drie topploegen gekoppeld en hoopt dit jaar beter te doen dan onder Preud'homme in 2016. Toen bleven niet alleen de droomaffiches uit, maar haalden de Bruggelingen ook geen enkel punt in een poule met FC Porto, Leicester City en FC Kopenhagen. "Eigenlijk moet je hopen op één absolute klepper en twee ploegen waartegen je een resultaat kan neerzetten", aldus de CEO van Club gisteren in VISTA! "Het is de hoogste tijd om écht nog eens iets te tonen in Europa en krijgen daar dan nog de kans toe in de mooiste competitie die er is. Voor Nieuwjaar is de Champions League dan ook onze topprioriteit", meent Mannaert. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN