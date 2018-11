'Gps' helpt om longkanker sneller op te sporen 29 november 2018

00u00 0

In het Gentse UZ heeft longarts Thomas Malfait voor het eerst in Vlaanderen een nieuwe technologie voor de diagnose van longkanker toegepast. Met een driedimensionale gps en een fijne katheter kan Malfait een biopsie nemen van kleine en moeilijk bereikbare longletsels. De technologie stamt uit een militaire toepassing die de Israëlische defensie in 1997 ontwikkelde.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN