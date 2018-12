"Gouden Schoen zou bekroning zijn voor fantastisch 2018" Vanaken 28 december 2018

Welverdiende vakantie voor Hans Vanaken, ook al was hij gisteren op Daknam uitzonderlijk niet beslissend. Straks zien we de spelmaker van Club Brugge terug op het Gala van De Gouden Schoen, waar hij op 16 januari de absolute topfavoriet zal zijn. "Eerst zal ik genieten van mijn vakantie en daarna gaan we op stage. Heel veel tijd om over over de Gouden Schoen na te denken zal er dus niet zijn. Het zou wel een mooie bekroning zijn voor een fantastisch jaar. Ik heb constant een hoog niveau gehaald en mijn statistieken waren goed. Voor mezelf was dit een schitterend 2018. Ik weet niet wat de stemmers zullen doen, maar winnen zou voor mij een mooie beloning zijn."

