"Goud op Spelen is laatste stukje dat ontbreekt" RED LIONS HALEN TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE OP 19 december 2019

00u00 0

De Red Lions ondernamen gisteren een poging om de Nationale Trofee voor Sportverdienste op te tillen, maar de ceremonieleidster sprak hen vermanend toe: "Over een jaar reiken we die graag opnieuw uit." De hockeyers konden erom lachen. Exact een jaar geleden was de WK-beker al niet intact in Brussel geraakt. Het was prinses Astrid die in het stadhuis de trofee 'overhandigde', in het bijzijn van zes krasse tachtigers die in 1959 de prijs al eens kregen voor hun prestaties met de nationale hockeyploeg. Al is de huidige lichting Red Lions toch een stuk straffer: ze zijn viceolympisch, wereld- en Europees kampioen. Over acht maanden gaan ze op de Spelen in Tokio resoluut voor goud, zei kapitein Thomas Briels: "We kunnen toch niet zeggen dat we voor de vijfde of zesde plek gaan, of zelfs voor een olympische medaille? Goud is het laatste stukje dat ontbreekt." Op de erelijst volgden de Red Lions gymnaste Nina Derwael op. (VH)

