'Goolie' krijgt kasseistrook

De Trouée d'Arenberg, beter bekend als het Bos van Wallers, blijkt na een nieuwe meting 2,3 kiometer lang te zijn. Dat is... honderd meter korter dan gedacht. De strook wordt op zondag 14 april opnieuw één van de scherprechters in de 117de editie van Parijs-Roubaix (257 km met in totaal 29 stroken of 54,5 km kasseien). De eerste sector in Troisvilles werd ingekort van 2,2 kilometer naar 900 meter. De daaropvolgende strook werd omgedoopt tot 'Secteur Pavé Michael Goolaerts', ter nagedachtenis van onze landgenoot die er vorig jaar bezweek aan een hartstilstand

