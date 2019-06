'Google van de retail' klaar voor internationale expansie JVG

18 juni 2019

Daltix, een Belgisch platform dat retailers en producenten snel duidelijk maakt hoe productprijzen in de diverse klassieke winkels en de online verkooppunten veranderen, wil een versnelling plaatsen. Het beoogt internationaal actief te worden en haalde daarvoor 1,3 miljoen euro aan vers geld op bij investeerders als Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere (beiden Showpad) en Tim Duhamel (InSites Consulting).

Welke promoties worden op het winkelpunt gevoerd? Welke winkel verlaagt als eerste de prijzen? Welke producten van de concurrentie liggen het meest in balans met die van jou? Retailers en producenten van (merk)producten die hier meer inzicht in hebben, kunnen hun commerciële strategie beter uitbouwen en hun onderhandelingspositie versterken.

Daltix verwerkt hiervoor niet alleen de gegevens van de retailer of de producent zelf, maar verrijkt die met big data en artificiële intelligentie. "Onze bedoeling is dat de commerciële mensen al na enkele minuten de informatie krijgen die ze nodig hebben zonder dat ze daarvoor moeten passeren via hun informaticadepartement en weken moeten wachten op een rapport. We kunnen dit bovendien ook erg regionaal verfijnen en we kunnen meteen ook een historisch overzicht geven", zegt Jonas Deprez, die het bedrijf in 2016 oprichtte.

Klanten van Daltix - dat met zijn gespecialiseerde zoekrobot de ambitie heeft om de 'Google van de retail' te worden - zijn onder meer distributeurs als Lidl, Makro, Gamma en Dreamland. En verder ook producenten als Lotus Bakeries en de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Land per land

Momenteel focust Daltix op de Benelux, maar het wil verder gaan. "We willen onze positie op onze thuismarkt nog versterken, maar we willen ook uitbreiden. Daarbij mikken we in de eerste plaats op Europa, waarbij we land per land willen aanpakken. Elke markt heeft zijn eigenheid", aldus Deprez. "De kennis van lokale situaties is belangrijk."

Om die expansie mogelijk te maken, haalde Daltix 1,3 miljoen euro aan vers geld op. Dat gebeurde bij een groep rond Tim Duhamel (InSites Consulting), Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad).

De betrokkenen investeren privé in Daltix. "Maar uiteraard willen we een beroep doen op de ervaring die ze met hun bedrijf opdeden. Zo kunnen ze ons begeleiden bij onze internationalisering en met hun kennis van de markt", aldus Deprez. Showpad ontwikkelde toepassingen voor verkooporganisaties, terwijl InSites gekend is als marktonderzoeker.

De commerciële organisatie van het werk bij Daltix gebeurt vanuit Boom, de informaticamensen zitten in de Portugese hoofdstad Lissabon.