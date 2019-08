Exclusief voor abonnees "Google beluistert Assistent-opnames in Europa tijdelijk niet meer" 02 augustus 2019

Google stopt voor drie maanden met het beluisteren van opnames die zijn spraakassistent in Europa maakt. Dat zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit van de Duitse stad Hamburg, die een onderzoek is gestart naar de praktijk. "Er zijn 'ernstige twijfels' over de verenigbaarheid van de praktijk met de privacywetgeving (GDPR)."