"Gok door hockeyspeler die niet in WK-selectie zat" 17 januari 2019

Eén hockeyspeler die niet tot de WK-selectie behoorde, heeft gegokt op een WK-match. Dat heeft secretaris-generaal Serge Pilet van de Belgische hockeyfederatie gezegd op een persconferentie die eigenlijk over de start van de Pro League moest gaan, maar al snel rond het onderzoek van de Kansspelcommissie naar mogelijk illegaal gokken draaide. "De bewuste speler heeft géén geld ingezet op een wedstrijd van België", aldus Pilet. "We juichen het uiteraard niet toe, maar een hockeyer die niet aan de competitie deelneemt, gokt wel legaal. Zelfs al mocht het wél een match van België geweest zijn." Communicatieverantwoordelijke Denis Van Damme benadrukte dat er "geen politieonderzoek lopende is, geen pv is opgesteld en geen sprake is van matchfixing". (WWT)

