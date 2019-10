Exclusief voor abonnees "Goede flik is dode flik": 1 jaar cel geëist 02 oktober 2019

"Een goeie flik is een dode flik", schreef een Brusselse man op Facebook vlak nadat op 9 september een Luikse politieman zwaargewond was geraakt bij een schietincident. Hij riskeert één jaar cel voor laster en eerroof. De man reageerde op een artikel over het incident op de Facebookpagina 'Fier de notre police'. Hij schreef onder andere: "De politie zijn moordenaars." Volgens het Openbaar Ministerie "snapt hij zelfs nu nog de ernst van de feiten niet. Gezien zijn blanco strafblad heeft hij recht op een straf met uitstel, de rechtbank zal daarover oordelen". Uitspraak op 15 november. (WHW)