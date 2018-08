"Goede coach, maar Brøndby is niet klaar" 'BELGISCHE DENEN' OLSEN EN FRIMANN 23 augustus 2018

Alleen Brøndby kan Racing Genk nog uit de poulefase van de Europa League houden. Al zien Morten Olsen (69) en Per Frimann (56) - Denen met een rijk verleden in België - dat niet meteen gebeuren.

Veel inzet, veel kracht, veel loopvermogen en een passionele aanhang. Ziedaar de grootste kwaliteiten van Brøndby IF, de tegenstander van Racing Genk in de play-offs van de Europa League. Morten Olsen en Per Frimann, kenners van de Deense competitie én de Belgische, schuiven Racing Genk naar voren als favoriet voor de dubbele confrontatie. "Om de simpele reden dat Brøndby op dit moment niet klaar is voor dit duel", stelt Per Frimann, ex-speler van Anderlecht en Brøndby en nu aan de slag als analist op de Deense televisie. "Ze hebben in het tussenseizoen drie belangrijke spelers verloren en je voelt dat de nieuwe ploeg nog op zoek is naar automatismen."

Met 10 op 18 kende Brøndby niet de start die je van een topploeg in Denemarken mag verwachten. "Christian Nörgaard was de draaischijf, het doorgeefluik op het middenveld tussen verdediging en aanval. Elke actie begon bij Nörgaard. Hij vertrok naar Fiorentina. Ook doelman Rönnow, naar Frankfurt, en spits Teemu Pukki, naar Norwich, hadden een groot aandeel in het sterke seizoen van Brøndby vorig jaar."

Brøndby was de best voetballende ploeg in Denemarken, maar moest de titel in extremis aan Midtjylland laten. "Ze voetballen in een 4-4-2-formatie met een ruit op het middenveld", vult ex-Deens bondscoach Morten Olsen aan. Als speler schitterde hij in België bij Cercle Brugge, Racing White en Anderlecht. "De Kroaat Radosevic is de vervanger van Nörgaard, maar hij lijdt op dit moment te veel balverlies om bepalend te zijn. Hany Mukhtar, een Duitser van 24, is de meest creatieve speler. Voorin is de Kroaat Ante Erceg de lopende spits, Kamil Wilczek is de man voor de box." Frimann: "Met Larsson en Jung hebben ze ook twee offensieve backs die graag de achterlijn halen."

Jung is één van de zeven Duitsers in de kern bij Brøndby, niet toevallig staat er ook een Duitser aan het roer. Alexander Zorniger. Olsen en Frimann zijn vol lof over het werk van de ex-coach van RB Leipzig en VfB Stuttgart. "Zijn rechtdoorzee-aanpak slaat aan bij Brøndby", weet Frimann. "Het was allemaal wat te speels en te frivool voor zijn komst."

Zorniger is sinds 2016 aan de slag bij Brøndby. "Hij heeft charisma", vindt Frimann. "Daar staat een trainer met lef en persoonlijkheid langs de kant. Hij heeft er discipline en organisatie in gepompt." Ook in de speelstijl van Brøndby herkennen ze de hand van Zorniger. "Zijn filosofie is duidelijk. Een groot loopvermogen is de basis, van daaruit brengt Brøndby direct voetbal", zegt Olsen. "Vorig seizoen kwam daar ook een snelle balcirculatie bij, maar dat ontbreekt op dit moment. Daarom denk ik dat deze wedstrijd tegen Racing Genk te vroeg komt voor Brøndby."

"Dat klopt", vervolgt Frimann. "Maar ook voetballend zie ik het dit seizoen wel goed komen, maar de ploeg heeft tijd nodig. Het is geen ploeg in crisis, maar een ploeg in opbouw, dat is een groot verschil."

Fans zoals Standard

Ook de fanatieke thuisaanhang is een troef die Brøndby graag uitspeelt. Olsen: "Het is een sfeervol stadion waar het vaak niet makkelijk voetballen is voor tegenstanders. Je kan ze vergelijken met de fans van Standard. Daar is het voor een tegenstander ook lastig voetballen. Genk is favoriet, maar stel dat Brøndby met een goede uitgangspositie terugkeert, dan wacht Genk zeker nog een warm onthaal in Kopenhagen."