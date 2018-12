"Goed zot", zegt zelfs zijn pa 78 JOHN CROMBEZ 19 december 2018

"Hij had de kans op een mooie job", vertelde vader Crombez goudeerlijk aan Phara de Aguirre. "Maar als je dat bekijkt met wat hij nu doet?" Phara antwoordde: "Dan moet je goed zot zijn?" Vader Crombez knikte. Kan het dat John Crombez (45) dat ook een paar keer dacht - 'Ik ben goed zot'? De sp.a-voorzitter noemde 2017 "een klotejaar" - met dank aan Publipart. Maar was 2018 zoveel beter? Sp.a vond haar oppositieadem. Dankzij gelekte mails kon ze de keuze voor de F-35 als opvolger voor de F-16 in vraag stellen. Maar de ene mail is de andere niet. In zijn hervonden moed duwde Crombez te gretig het gaspedaal in. Waardoor half Vlaanderen zich die ene valse mail blijft herinneren. Fake Mail John. Komt daarbij dat hij op 14 oktober niet alleen de ene rode burcht na de andere verloor, ook in zijn eigen Oostende eindigde sp.a op de oppositiebanken. Maar de getergde voorzitter, hij ploegde verder. Aan John Crombez: we hopen dat 2019 geen klotejaar wordt. En anders hopen we op een mooie job. (IVDE)

