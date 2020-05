Exclusief voor abonnees "Goed plan, met één gemiste kans" opinie 16 mei 2020

"Alles bij elkaar vind ik dit oké. Mijn mening was ook dat als we een kampioen aanduidden - en dat verdiende Club Brugge -, dat we dan ook een degradant moesten hebben. Waasland-Beveren zal nu wel naar de rechtbank stappen, maar ik geef ze daar weinig kans. Dit is een situatie van overmacht. Ik vind het eveneens logisch dat de stijger uit het duel tussen OHL en Beerschot moet komen. Misschien kan de burgemeester van Leuven zijn mening herzien, zoniet is het ambetant dat Leuven een neutraal terrein moet zoeken. Ik vind het een goede zaak dat we 1A behouden met 16 clubs. Want als je nu naar 18 clubs gaat om dan op termijn terug te keren naar 16, komt vroeg of laat weer trammelant omdat al die kleinere clubs vrezen om op een dag bij de drie degradanten te behoren. Nu heb je continuïteit. De verkorte play-offs om de titel maakt dat je toch vier speeldagen minder telt dan dit seizoen - in coronatijden is dat niet onbelangrijk. Tot daar vind ik alles positief."

