"Goed gevoel wordt overschaduwd"

Osimhen 27 mei 2019

Als Victor Osimhen straks Charleroi verlaat, zal hij geboekstaafd blijven als de speler die in de Jupiler Pro League het snelste doelpunt ooit maakte. Dat deed hij gistermiddag op de Bosuil. 8 seconden, 15 honderdsten na de aftrap knalde hij de 0-1 achter Bolat. "Dat ik een spoor zal achterlaten is mooi meegenomen, maar doelpunten zijn enkel belangrijk als ze punten of een kwalificatie opleveren", reageerde de 20-jarige Nigeriaan. "Ik ben fier over de resultaten die ik de voorbije maanden heb helpen optekenen, maar het goed gevoel dat ik overhoud aan deze campagne, wordt overschaduwd door de vaststelling dat we ons doel - een Europees ticket - niet hebben bereikt."

