'Goddelijke Kanaries' na 4 jaar weer oog in oog met hun beulen 27 maart 2018

In Brazilië breekt collectief angstzweet uit. Vanavond, vier jaar na dé 1-7, staat in Berlijn de Seleção voor het eerst opnieuw tegenover Duitsland. Aan bondscoach Tite om de nachtmerrie van het WK 2014 (voor een deeltje) uit te wissen.

<<Dit duel heeft psychologisch een zeer grote betekenis>>, besefte bondscoach Tite giste- ren. <<Die 1-7 op het WK is een spook. Wie zo'n zware nederlaag slikt, vergeet dat niet. Kijk, de wonde is nog niet geheeld, maar deze interland in Berlijn maakt deel uit van het genezingsproces.>>

Amper twee 'survivors' bij Brazilië: Fernan- dinho en Marcelo. Beiden stonden tijdens de 1-7 in de basis en verschijnen vanavond wellicht weer aan de aftrap. Neymar is nog steeds out. (VDVJ)

