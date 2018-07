"God ziet u" 06 juli 2018

Wij kennen hem van aan de muur in menige keuken uit de jaren stillekes, maar de Chinezen zijn nu ook bekend met deze spreuk. De inwoners van de regio Binnen-Mongolië staarden met open mond naar de hemel toen ze deze wel erg opvallende wolkenformatie boven hun hoofden zagen, met de zon mooi in het midden. Dat moet God wel zijn, dachten velen. Vandaar dat het fenomeen - dat nog niet verklaard kon worden door experts - de naam 'Eye of God' kreeg. Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies zijn gemaakt, maar de video rolde in een mum van tijd over het internet.

HLN