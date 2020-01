Exclusief voor abonnees "Goals met kwaliteit" Vanderhaeghe 27 januari 2020

Hij genoot, de Kortrijkse coach. "Ik ben gelukkig", zei Yves Vanderhaeghe, en dat hoefde hij dit seizoen nog niet vaak te zeggen. "We scoorden twee goals met kwaliteit. Eerst een voorzet van Kage uit de boekjes en dan die ren van Moffi. Amai, wat was dat. Om tegen de beste ploeg van het land een 0-2-achterstand goed te maken, moet je troeven hebben. Een stevige mentaliteit, dat hadden we. Zo had ik het dit seizoen wel vaker willen zien. En weet je: ik ben blij dat we vrijdag met Standard weer een topmatch krijgen. Dat is de best mogelijke aanloop naar die bekermatch tegen Antwerp." (ESK)