"Glijdende uren" Bart Jonckers Basisschool Alberreke Antwerpen 216 leerlingen 25 mei 2020

In Alberreke, in het hartje van de stad Antwerpen, zullen ze met een afwisselingssysteem werken, vertelt directeur Bart Jonckers. Waarbij de ene klas bijvoorbeeld op maandag een volledige dag les krijgt, en de andere op dinsdag. De school beschikt over twee refters en een turnzaal. Eén refter is al omgebouwd tot klaslokaal. "Met het afwisselingssysteem hopen we die andere ruimtes niet te moeten omtoveren", zegt Jonckers. "Wij hebben die andere refter nodig als eetruimte voor onze kleuters."

