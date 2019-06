Exclusief voor abonnees "Giro-parcours 2020 met Etna, Gavia en Zoncolan" 05 juni 2019

00u00 0

Volgens de Italiaanse krant 'La Sicilia' doet de Giro volgend jaar de Etna, de Gavia én de Zoncolan opnieuw aan. Er zouden volgens de krant ook drie etappes in Sicilië op het programma staan. De proloog en eerste twee ritten - de 'Grande Partenza' - in lijn vinden plaats in Hongarije. (JH)