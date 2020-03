Exclusief voor abonnees "Giro niet meer combineerbaar met Tokio" Vandaag op HLN.be: 'Ik ben Remco', deel 2 18 maart 2020

Sinds begin januari zit VTM-wielerjournalist Merijn Casteleyn in het spoor van Remco Evenepoel. Vandaag komt de tweede aflevering van de docureeks 'Ik ben Remco' online op HLN.be. U krijgt unieke beelden te zien van de Ronde van de Algarve, de tweede rittenkoers die de nieuwe ster van Deceuninck-Quick.Step dit jaar won, nadat hij in januari ook al de beste was in de Ronde van San Juan. Evenepoel vertelt ook over de impact die de coronacrisis voor hem persoonlijk heeft. Normaal had hij deze week Tirreno-Adriatico moeten rijden, maar sinds de uitbraak staat zijn hele programma op losse schroeven. "Ik weet niet goed wat ik moet denken of hoe ik moet trainen", vertelt Evenepoel. Vooral de afgelasting van de Giro zadelt hem op met een dilemma. "Als ze de Giro een maand opschuiven, weet ik niet of die nog in mijn programma past met de Olympische Spelen, ook al zou ik supergraag aan de start staan." Vraag is dan of de combinatie met de Olympische Spelen nog haalbaar is? Wellicht niet. Normaal kiest Evenepoel dan voor Tokio, wat altijd zijn hoofddoel was voor 2020. (BA)

