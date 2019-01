'Gilets jaunes' willen huisvrouw en magazijnier in Europees Parlement 25 januari 2019

Enkele leden van de 'gele hesjes'-beweging in Frankrijk zijn van plan om met een eigen lijst deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei, zo kondigden ze gisteren aan. Lijsttrekker wordt Ingrid Levavasseur, één van de gezichten van de burgerbeweging. Op de lijst van de 'Ralliement d'Initiative Citoyenne' (RIC) staan al tien namen. Bij de kandidaten zijn onder anderen een bedrijfsleider, huisvrouw, magazijnier, ambtenaar en jurist. Doel is om tegen midden volgende maand 79 kandidaten te hebben. "We kunnen die nu al makkelijk vinden, maar verkiezen om ons open te stellen naar alle burgers. Over de invulling van de plaatsen zal gestemd worden door de huidige kandidaten", klinkt het.

