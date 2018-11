'Gilets jaunes' leggen eisen op tafel 27 november 2018

00u00 0

De 'gilets jaunes' in Frankrijk gaan zich dan toch organiseren. Gisteren stelden ze een delegatie van acht woordvoerders aan om met de autoriteiten te praten en een eisenbundel op tafel te leggen. Hun belangrijkste voorstellen: een verlaging van alle belastingen en een burgerbijeenkomst om de ecologische transitie te bespreken, waarbij rekening gehouden wordt met "de stem van het volk". Die voorstellen moeten in een referendum worden gegoten. Andere eisen gaan onder meer over de afschaffing van de Senaat, de verlaging van de werkgeversbijdragen en een stijging van het minimumloon en de pensioenen. Verder veroordelen ze het geweld en de volledige blokkades van de afgelopen dagen. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN