'Gidsland' Zweden heeft spijt van zachte aanpak

Het was hét gidsland bij uitstek. De zachte aanpak waarmee de Zweden corona bestreden, wekte bewondering en zelfs jaloezie. Want daar was een terrasje doen al die tijd wél gewoon mogelijk. Niet alleen de cafés en restaurants bleven ook, ook de scholen en alle winkels. Maar waar het land aanvankelijk met puike cijfers kon uitpakken, gaat het er nu de verkeerde kant op. Gisteren telde de regio rond Göteborg plots vier keer meer infecties. Verhoudingsgewijs ligt het aantal Covid-19-doden in Zweden veel hoger dan in buurlanden Denemarken en Noorwegen, die van in het begin wél strenge maatregelen oplegden. "Een onrustwekkende evolutie", zegt staatsepidemioloog Anders Tegnell, die toegeeft dat hij de epidemie vandaag anders zou aanpakken. (SPK)

