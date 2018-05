"Gezondste president ooit"? Trump dicteerde rapport zelf 03 mei 2018

Hij zou "de gezondste persoon zijn die ooit tot president werd verkozen", zo stelde arts Harold Bornstein in december 2015 in een rapport over de medische gezondheid van Donald Trump, toen nog presidentskandidaat. Deze week verklapte Trumps voormalige arts echter aan CNN dat niet hij, maar Trump zélf het rapport opstelde tijdens zijn verkiezingscampagne. Hij zou de brief aan Bornstein en diens echtgenote gedicteerd hebben. Bornstein wees hem wel op dingen die hij er niet in kon zetten. Later bracht het campagneteam het attest dan naar buiten.

