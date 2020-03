Exclusief voor abonnees "Gezondheid voor alles" Alaphilippe 13 maart 2020

00u00 0

Julian Alaphilippe had zijn hoofd op de Ronde van Vlaanderen gezet. De Fransman zou er zijn grote debuut maken, maar dat wordt twijfelachtig, nu de Vlaamse wedstrijden tot 3 april zijn geschrapt. Misschien wordt de Ronde zonder publiek gereden. "Maar natuurlijk is dat niet hetzelfde. Het publiek is het hart van onze sport", zegt Alaphilippe. En misschien wordt de Ronde helemaal niet gereden. "Als de overheid zoiets beslist, moeten wij dat respecteren. Gezondheid gaat voor alles." (MG)