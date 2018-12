"Gezien omstandigheden tevreden met draw" Preud'homme 10 december 2018

Michel Preud'homme had het over een avondje dat positief was voor het Belgisch voetbal. "Er staan niet elke week twee ploegen tegenover elkaar die in de eerste plaats aanvallend denken. Ik zag alleszins een heel goede match tussen twee teams die vanuit een sterke organisatie nadrukkelijk wilden aanvallen, scoren, en winnen. Dat zie je alleen al aan het aantal kansen dat beide versierden."

