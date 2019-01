"Gewurgd door ploegmaat" Brajkovic 16 januari 2019

00u00 0

Janez Brajkovic (35, Adria Mobil) komt met een nog straffer verhaal naar buiten dan zijn dopingzaak. De ex-ploegmaat van Lance Armstrong zegt dat de schorsing die hij deze week kreeg niet het dieptepunt in zijn loopbaan is. "Er zijn ergere dingen gebeurd in mijn carrière. Ik werd gepest, ik was een buitenbeentje, ik wilde me niet half dood drinken zoals de rest, in de Tour ben ik ooit gewurgd door een ploegmaat, ik werd uitgescholden voor een nul, ik werd bedreigd net nadat ik mijn nieuwe contract had getekend: ze zouden me kapot maken." Over wie en over welke jaren het gaat, onthulde Brajkovic niet. Hij reed in zijn carrière onder meer voor Discovery Channel, Astana en RadioShack. Hij zegt dat hij later misschien nog terugkomt op de zaak. De Sloveen benadrukt ook dat hij met zijn onthullingen de aandacht niet wil afleiden van zijn dopingzaak en vraagt ook geen medelijden. "Ik heb kunnen aantonen dat het verboden product (methylhexanamine, dat vermoeidheid tegengaat, red.) via een besmet voedingssupplement, een vleesvervanger, in mijn urine is terecht gekomen en dat ik dit niet bewust heb gedaan, maar ik voel me zelf verantwoordelijk. Ik vind tien maanden een strenge straf, ik had dit nog kunnen aanvechten, maar ik heb het geld en de energie niet. Ik leg me erbij neer. Ik wil alleen nog zeggen dat het systeem niet perfect is. Toen ik een dokter een paar jaar geleden zei dat een voedingssupplement een verboden stof bevatte, zei hij dat het oké was omdat het maar om een kleine hoeveelheid ging. Het was immoreel, maar legaal." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN