"Gewoon optellen en vermenigvuldigen, hé" Eén agent becijfert aantal betogers 01 februari 2019

Dat er gisteren 12.500 betogers waren op de Brusselse klimaatmars, deelde de politie mee. Maar hoe weten ze dat eigenlijk? Onder meer dankzij één 'telagent', zo blijkt. Gisteren was dat Steven De Cock van de Brusselse politie, die met zijn 'klikker' op pad ging. Hij werkt met imaginaire vakken, zegt hij. "De betogers stapten ongeveer met 25 naast elkaar. Dan tel ik het aantal rijen dat in een vak past, waarna ik kijk hoe vaak dat vak wordt doorlopen. Optellen en vermenigvuldigen, dus." Al geeft De Cock toe dat hij er al eens naast zit. "Iets te veel of te weinig, dat kan gebeuren. Daarom hanteren we een foutenmarge." (MAC)

