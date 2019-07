Exclusief voor abonnees "Gewonnen tegen iemand die nog dieper zit dan ik" 02 juli 2019

Steve Darcis (ATP 221) staat in de tweede ronde van Wimbledon na een 6-2, 6-4, 6-4-zege op Mischa Zverev (ATP 213). "En daar had niemand mij verwacht", grinnikte de 35-jarige Luikenaar, die voor het eerst sinds zijn jaar blessurepauze opnieuw de top 200 induikt. "Maar ik heb dan ook gewonnen van een kerel die nog dieper in de put zit dan ik. Ik kom van het slechtste gravelseizoen in mijn carrière en bovendien heb ik sinds ik hier ben opnieuw pijn aan mijn elleboog omdat de ballen zo zwaar zijn en dat bezorgde me toch wat schrik. Maar dit doet deugd." Redelijk angstaanjagend ook de manier waarop Darcis zich hoestend door zijn persconferentie werkte. "Ik heb in februari een virus opgelopen, een ontsteking op mijn longen", zei hij. "Ik heb dat verzorgd, maar dat is hier teruggekomen, mogelijk door de warmte. Het is tijd dat het grasseizoen gedaan is, ook al is het nooit echt begonnen voor mij." Eerst is er nog een tweede ronde tegen Roberto Bautista Agut (ATP 22). "Hij is indrukwekkend, op elke ondergrond", wist Darcis. "Een beest met een zware forehand." (FDW)

