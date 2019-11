Exclusief voor abonnees 'Gewonde' gevangene ontsnapt uit ziekenhuis 18 november 2019

Een gedetineerde uit de gevangenis van Jamioulx is vorige week dinsdag ontsnapt toen hij in het ziekenhuis Marie Curie in Lodelinsart (Charleroi) verbleef. De man was in het ziekenhuis beland na een vechtpartij met een andere gevangene. Hij was vastgemaakt aan zijn ziekenhuisbed, maar zou op de loop zijn gegaan toen een cipier even weg was. Het Gevangeniswezen onderzoekt de zaak. "Wij wisten niks van de komst van de gedetineerde. Nochtans is dat standaardprocedure", aldus het ziekenhuis. Normaal moet de gedetineerde dan bijvoorbeeld afgeschermd blijven van andere patiënten. "Als wij op de hoogte zijn, verloopt dat perfect."