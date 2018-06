"Geweldige ontmoeting", en da's eraan te zien 01 juni 2018

"Een geweldige ontmoeting." Zo omschrijft president Donald Trump zijn bespreking in het Witte Huis met Kim Kardashian. Ze bespraken hervormingen in het gevangeniswezen, zo liet hij weten op Twitter. Kardashian voert al langer actie voor een presidentieel pardon voor Alice Marie Johnson, een 62-jarige vrouw die al 21 jaar in de cel zit voor een vrij licht drugsdelict. Haar meeting met Trump was opgezet door Jared Kushner, de schoonzoon van de president. De realityster zou er ongeveer een uur gebleven zijn, maar of haar bezoek aan het Witte Huis ook te zien zal zijn in 'Keeping up with the Kardashians', is niet duidelijk. Iemand uit haar entourage was immers vanuit de auto aan het filmen. Kardashian sprak nochtans tijdens de verkiezingen van 2016 haar steun uit voor Hillary Clinton. Echtgenoot Kanye West is dan weer een fervent Trump-aanhanger.

