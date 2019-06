Exclusief voor abonnees "Geweend van geluk" Vrouwlief Sarah 13 juni 2019

Ten huize Van Aert volgde Sarah De Bie het bravourestuk van haar man letterlijk vanop het puntje van haar sofa: "Ik ben bijna altijd aanwezig op de koersen van Wout, maar na een druk voorjaar en met het oog op de Tour bleef ik nog eens even thuis. Ik vroeg nog aan Wout of ik toch niet naar Frankrijk moest komen, maar hij vond dat niet nodig. En net nu wint hij (lacht)!" Van Aerts tijdritwinst maakte veel emoties los: "Ik ben beginnen te wenen van geluk. Ik ben echt superblij." Al is deze overwinning geen complete verrassing, bekent ze: "Gisteren (dinsdag, red.) stuurde ik Wout nog dat hij zou winnen. Ik weet dat hij goed in zijn vel zit en dan kan hij veel. Hij zal nu vooral zijn puntentrui willen behouden en dus meedoen in de sprint (vandaag, red.)." Eerst de bekendmaking van zijn deelname aan de Tour, nu een overwinning in de Dauphiné, het gaat snel. "Inderdaad. Al geraak ik er wel aan gewend. Ik zal blij zijn om hem op te wachten in Zaventem, misschien plan ik nog wel iets voor zijn aankomst." (QJ)

