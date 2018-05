'Gevoel voor tumor'-actrice Marthe Schneider zingt tegen kanker 17 mei 2018

Marthe Schneider (foto), die Hanne speelt in de Eén-reeks 'Gevoel voor tumor', brengt haar eerste single uit. De actrice heeft een cover opgenomen van 'Et maintenant' van de Franse zanger Gilbert Bécaud. Haar versie was ook al te horen in de serie zelf. "De reacties zijn heel positief en dat doet ontzettend deugd, want ik ben geen technisch geschoolde zangeres. Ik zing vooral voor vrienden en familie. Maar deze mooie kans kon ik niet laten liggen. Toch ligt mijn focus voorlopig nog altijd op acteren en blijft zingen een hobby. Al weet je natuurlijk nooit wat de toekomst brengt." De opbrengst van de single, die te downloaden is via iTunes, gaat naar Iedereen tegen Kanker. (CD)

