"Gevoel super, resultaat niet" Naesen 26 februari 2018

Een tevreden Oliver Naesen aan de AG2R-teambus in Kuurne. Nochtans liet hij met een 27ste en 11de plaats niet de beste resultaten optekenen. "Maar ik had wel een goed gevoel. Alleen is dat niet terug te vinden in de uitslag. In de Omloop door het vreemde koersgedrag. Alsof niemand wilde rijden om te winnen." In Kuurne miste Naesen de slag op de Oude Kwaremont. "Ik zat vast achter een valpartij en wilde in de afdaling geen risico's nemen. Achteraf heeft de ploeg dat wel knap rechtgezet. De belangrijkste conclusie voor mij: ik start in de klassiekers met een ander 'ploegske' dan vorig jaar. Die mannen zijn top." (DNR)