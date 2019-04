Exclusief voor abonnees "Gevoel is positief" Rutten verrast 12 april 2019

U leest het goed. Fred Rutten verraste gisteren door te vertellen dat hij "met een positief gevoel naar Standard gaat". "Dat zeg ik op basis van wat ik op training en in de kleedkamer zie. Versta me niet verkeerd, intern dansen we de polonaise niet, maar er is wel veel wil om te reageren. Ons enige overgebleven doel is Europees voetbal, we gaan het niet zomaar opgeven." Rutten baalt wel nog steeds van de 0 op 9: "Omdat het puntenverlies niet moest. We zijn nooit van het veld gespeeld. Zulke nederlagen doen pijn, maar inmiddels ben ik er weeral helemaal bovenop." Nu Anderlecht nog... (PJC)