"Gevoel dat ik het beter kan" 27 juni 2018

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn niet-selectie voor het WK nog steeds niet verwerkt. En dus trapte de Zweedse superster voor de verandering nog eens na. "Het was vreemd om de wedstrijden te bekijken", begon Ibrahimovic. "Omdat ik het gevoel had dat ik het veel beter kan dan hen. En dat voel ik nog altijd." De zelfzekere spits van Los Angeles Galaxy, die nu ook expert is bij sportzender ESPN, ging verder. "Er komt echter een tijd, wanneer je zegt: 'laat ze doen en laat ze genieten'. Want waar ik vandaan kwam, was ik niet welkom. Ik heb dat allemaal doorstaan en werd kapitein van dit team. Grootser dan dat wordt het niet." (VDVJ)