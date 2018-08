'Gevleugeld zebrapad' helpt leerlingen veilig oversteken 29 augustus 2018

00u00 0

Aan twee scholen, in Sint-Andries bij Brugge (foto) en in het Oost-Vlaamse Melle, zijn gisteren twee 'gevleugelde zebrapaden' geschilderd. Die zijn tot drie keer zo breed - 8 à 9 meter in plaats van 3 à 4 meter. De witte strepen worden telkens maar aan één kant verlengd, tegen de rijrichting in. Het is niet de bedoeling om over te steken op de verlengstukken - die dienen enkel als extra buffer. Zo krijgen chauffeurs meer overzicht op de voetgangers die eraan komen of die al aan het oversteken zijn, waardoor ze vroeger kunnen stoppen en waardoor dodehoekongevallen vermeden worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN