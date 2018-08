"Gevecht begon net toen trein naderde" Infrabel 29 augustus 2018

Zowel Infrabel als de NMBS heeft een klacht ingediend bij het gerecht naar aanleiding van de vechtpartij. "Het is hallucinant dat iemand een jongen op de sporen duwt en er daarna nog meer mensen het risico nemen om aangereden te worden", vertelt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Het gevecht vond plaats op spoor 3, terwijl net een trein naderde. Die is 600 meter voor het perron gestopt door ons personeel. Normaal zou die op spoor 2 aankomen, maar dat risico konden we niet nemen. Je weet niet of zo'n gevecht escaleert in de richting van dat spoor." Daarom wil Infrabel de aanstokers vervolgen voor spoorlopen, NMBS gaat alle kosten op hen verhalen. (KSN)