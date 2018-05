'Gevangenschap' centraal in nieuwe dolfijnenshow 09 mei 2018

Het protest van dierenrechtenorganisaties inspireert de verzorgers van het dolfinarium in het Boudewijn Seapark in Brugge. De nieuwe dolfijnenshow van zo'n 40 minuten draait volledig om gevangenschap. "Zo tonen we dat de dieren niet zomaar circuskunstjes uitvoeren", zegt verzorger Sander Van Der Heul. "Wij willen bewijzen dat onze dolfijnen perfect normaal gedrag vertonen en ambassadeurs zijn voor hun bedreigde soort. Het is door hier de vinger te leggen op de wonde dat we de soort in het wild ook willen helpen." Dat gebeurt op een projectiescherm, waar onder meer wordt verteld dat ronddrijvend plastic in de oceanen veel dolfijnen doodt. Maar ook dat ze in het wild dezelfde sprongen maken als in het dolfinarium. Dierenrechtenorganisatie Bite Back is niet onder de indruk en blijft elke maand protesteren aan het park. (BHT)

HLN