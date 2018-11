'Gevaarlijkste gedetineerde' wordt geïnterneerd 08 november 2018

Ringo D., 'de gevaarlijkste gedetineerde van het land', wordt geïnterneerd. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De 44-jarige D. verwondde begin maart nog twee cipiers in de Gentse gevangenis met een zelfgemaakt wapen. Eerder viel hij ook seriemoordenaar Kim De Gelder aan in de gevangenis van Oudenaarde. D. werd na zijn aanval in Gent aangehouden voor poging doodslag en verboden wapenbezit. De man wou geïnterneerd worden en de rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan om hem te onderzoeken. Uit psychiatrische verslagen blijkt dat hij lijdt aan een autismespectrumstoornis en verdere behandeling nodig heeft. De man gaat eerst terug naar de gevangenis en kan op termijn in een Forensisch Psychiatrisch Centrum opgesloten worden.

