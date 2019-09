Exclusief voor abonnees 'Geub' neemt vliegende start 03 september 2019

Een stand-upcomedian met vier liveshows, een diepte-interviewer in 'Taboe', een quizmaster in 'Is er een dokter in de zaal?', en nu mag Philippe Geubels (38) zich ook acteur noemen. Vanavond start met 'Geub' zijn eerste fictiereeks op Eén. "Kijkcijfers maken me weinig uit, ik wil mensen laten lachen."

