"Getwijfeld aan mijn niveau en passie" Bemelmans tegen Wawrinka 01 juli 2019

00u00 0

In zijn eerste vijftien toernooien van het jaar won Ruben Bemelmans (ATP 171) welgeteld vijf matchen. "Ik heb heel moeilijke maanden gekend, het was gewoon slecht", zei de Limburger. "Ik heb twijfels gehad en heb me toch wel vragen gesteld. Of ik het niveau en de passie nog had." Sinds een maand staat hij er weer, met als bekroning een recordbrekende zesde kwalificatie voor Wimbledon. "Er is niet echt een uitleg voor", lachte Bemelmans (31). "Enkel dat mijn spel gemaakt is voor gras. Als heel het seizoen op gras zou plaatsvinden, dan stond ik in de top 20." Met Stan Wawrinka (ATP 19) krijgt hij vandaag een zwaar kaliber tegenover zich. "Als er één ondergrond is waarop ik hem kan kloppen, dan is het hier wel." (FDW)

