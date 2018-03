'Gestorven' Antwerpse IS-beul riskeert 30 jaar cel 02 maart 2018

In Mechelen is gisteren 30 jaar gevorderd tegen een man uit Schoten die terechtstaat voor terroristische moord en deelname aan een terroristische groepering. Volgens de openbaar aanklager zijn er voldoende aanwijzingen dat Arben Imishti één van de beulen is die in een filmpje uit 2014 te zien is waarin een 20-tal Syrische soldaten en de Amerikaanse gijzelaar Peter Kassig worden onthoofd door IS-strijders. Daarbij hanteert hij ook zelf een mes. De familie van Imishti zegt dat hij is gestorven in maart, maar volgens de aanklager zijn daar geen bewijzen van. Volgens hem werd de dood mogelijk in scène gezet. Imishti was immers op de vlucht en wilde het oorlogsgebied verlaten, zo leerden speurders onder meer uit afgeluisterde telefoongesprekken. Uitspraak op 28 maart. De moeder en zus van de verdachte werden eerder deze week veroordeeld in Dendermonde omdat ze hem financieel zouden hebben geholpen. (WVK)

