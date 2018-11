"Gestolen Picasso ligt onder steen in Roemenië." GRAPJE! 19 november 2018

Een Nederlands-Roemeense schrijfster, Mira Feticu, heeft na een anonieme tip een gestolen Picasso gevonden. Of dat dacht ze toch even. 'Tête d'Arlequin' verdween in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal. De schrijfster reconstrueerde de kunstroof voor een roman. Begin deze maand kreeg ze een anonieme brief in het Roemeens, waarin stond dat de pastelkrijttekening te vinden was in de buurt van het dorpje Greci. Ze vond de Picasso in plastic gewikkeld onder een steen. Maar het blijkt niet het échte werk te zijn: de brief kwam van een Antwerps theatergezelschap, BERLIN. De stunt kadert in hun nieuwe voorstelling, die gaat over een meestervervalser. Het was niet de bedoeling dat Feticu echt naar Roemenië zou gaan, klinkt het. "Helaas is het anders gegaan en dat spijt ons."

