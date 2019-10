Exclusief voor abonnees "Gesprekken met Martínez moeten vóór EK afgerond zijn" CEO voetbalbond 15 oktober 2019

Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, stelt in een interview met VTM NIEUWS dat de contractsituatie rond Roberto Martínez vóór de start van het EK moet afgerond zijn. De KBVB is "zeer tevreden" over de bondscoach, wiens contract na het EK afloopt, en wil de gesprekken opstarten. "We zullen op het juiste moment praten om te zien wat we na het EK doen. We gaan met elkaar in gesprek daarover om dat voor de EK-start af te ronden." Eerder had ook Martínez dat al aangegeven. De bond wil zo vermijden dat de toekomst van hun coach tijdens het EK een thema wordt. (ODBS)