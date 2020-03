Exclusief voor abonnees "Geslaagde renovatie in architecturaal gebouw" HUIZEN TE KOOP | FLATS VOOR GEZINNEN 07 maart 2020

00u00 0

ANTWERPEN MERKSEM €299.000

In de 'appartementisering' van Vlaanderen - tegen volgend jaar de meest voorkomende woonvorm - worden in razend tempo nieuwbouwprojecten in de steigers gezet. Vaak is het een logische en efficiënte keuze op ruimtelijk vlak, als flats bijvoorbeeld de plaats van een huis innemen, maar bij bestaande appartementsgebouwen wordt de sloophamer ook weleens te snel bovengehaald, puur om meer wooneenheden te creëren. Net omdat hij dit niet deed, verdient de eigenaar van dit gerenoveerde pand een pluim. De constructie van dit Interbellumgebouw was nog degelijk, maar vooral de architectuur was te waardevol om te laten verdwijnen. Het ontwerp van de beroemde architecten Léon Stynen en Victor Gorlé is een knap staaltje moderne zakelijkheid, met beneden een commerciële ruimte en erboven drie ruime appartementen die met kennis van zaken zijn gerenoveerd.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis