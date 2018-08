"Geschoten omdat politie-eenheden elkaar niet konden bereiken" Zaak-Mawda 03 augustus 2018

Dat de tweejarige Mawda is doodgeschoten tijdens de achtervolging op een busje van mensensmokkelaars, is mogelijk het gevolg van een communicatieprobleem tussen politie-eenheden. Volgens de Franstalige omroep RTBF wist de politie van Namen dat er kinderen in het voertuig zaten, maar hun collega's van de federale wegpolitie van Henegouwen niet. De radiozenders van de Henegouwse agenten hadden recent een update gekregen, hun collega's van Namen werkten nog met het oude systeem. Gevolg: tijdens de achtervolging was er geen communicatie mogelijk. Laurent Kennis, de advocaat van de agent die het schot loste, zegt ook dat zijn cliënt geen direct contact had met de Naamse politie. "Hij kreeg enkel van de dispatching de nummerplaat van een busje dat hij moest achtervolgen. Hij wist niet dat er kinderen aan boord waren, hij wist niet waarom de achtervolging plaatsvond. En toen hij aan de dispatching vroeg om in contact te komen met de Naamse agenten, zei men hem dat dat niet nodig was, zonder meer uitleg te geven."

