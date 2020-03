Exclusief voor abonnees 'Gert Late Night' dan toch op de Evanna 27 maart 2020

Niet in zijn villa in Oostduinkerke, maar gewoon op z'n jacht aan het MAS in Antwerpen. Vanaf 6 april is de Evanna weer het decor van 'Gert Late Night', de VIER-talkshow van Gert Verhulst (52) en zijn maatje James Cooke (35). Het duo moet het deze keer wel zonder publiek en met een minimum aan technisch personeel doen. Daarnaast zal ook maar een beperkt aantal gasten op bezoek mogen komen, onder zeer strikte voorwaarden.

